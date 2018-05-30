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КОММЕРСАНТ

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— Уравнение с двумя министерствами — Академики РАН предложили президенту РФ решить ведомственную задачу — Как стало известно "Ъ", руководство Российской академии наук (РАН) впервые высказало коллективную позицию по поводу создания министерства науки и высшего образования. Во вторник члены президиума РАН написали письмо президенту Владимиру Путину.

— "Ростех" берет на вооружение авторские права — Госкорпорация рассчитывает получить военные разработки — Минобороны РФ планирует передать в "Ростех" исключительные права РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения.

— "Закон Яровой" включили в тариф — Интернет-провайдеры планируют с лета повысить цены — Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10%. Подорожание вступит в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение "закона Яровой".

— Железные дороги приговорили к скидкам — ФАС разработала новые правила тарифов ОАО РЖД — Как выяснил "Ъ", ФАС разработала новый подход к железнодорожным тарифам. В числе прочего они фиксируют долгосрочную надбавку к тарифу ОАО РЖД в 2% на семь лет и еще в 1,5% на три года.

— Потенциал карьерного родства — Эксперты составили рейтинг успешности детей высокопоставленных чиновников — В докладе фонда "Петербургская политика" говорится, что в России обнаружилась тенденция к продвижению по службе близких родственников влиятельных политических фигур.

— Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин оставили в регионах своих — Тюменскую область и Ямало-Ненецкий округ возглавили местные — Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области сити-менеджера Тюмени Александра Моора, а врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — вице-губернатора региона Дмитрия Артюхова.

— Сергей Митрохин рискует остаться без выборов — "Яблоко" завершило праймериз по выдвижению кандидата в мэры Москвы — По итогам завершившихся вчера праймериз кандидатом в мэры Москвы от "Яблока" может стать глава Тверского муниципального округа столицы Яков Якубович.

— В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко — Вчера вечером в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко, проживавший в последние годы на Украине.

— Полицейскому начальнику нашли взыскание в лесу — Глава ГУ МВД по Краснодарскому краю предупрежден о неполном соответствии и может покинуть должность — Как стало известно "Ъ", глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимира Виневского.

— Экс-главе Марий Эл предъявили одну взятку и 30 патронов — СКР завершил расследование дела Леонида Маркелова — Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в окончательной редакции: ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление полномочий и незаконное хранение патронов.

— Взяткодателю деньги не вернут — Верховный суд уточнил правила конфискации — При вынесении обвинительных приговоров суды могут принимать решения о конфискации любого имущества, которое было признано средством или орудием для совершения преступления, включая ноутбуки, сотовые телефоны и навигаторы.

— Развитие бизнеса оказалось криминальным — Экс-банкира заподозрили в фиктивном банкротстве — Как стало известно "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, он подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году.

— Невыездным сократили долговое время — ФССП готова оперативно выпускать неплательщиков за рубеж — Федеральной службе судебных приставов (ФССП) удалось радикально сократить время, требуемое для снятия ограничений на выезд должников за границу. Доступ теперь может быть открыт за 23 минуты после оплаты долга, следует из заявления директора ФССП Дмитрия Аристова.

— Малый бизнес подсчитал ущерб от пожара в "Зимней вишне" — Торговцы подают иски к обвиняемым — Пострадавшие от пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" арендаторы торговых помещений на следующей неделе начинают подачу гражданских исков по ст. 1064 ГК РФ в рамках уголовного дела о пожаре для получения компенсаций.

— Против мэра Пскова началась подписная кампания — Оппозиционные активисты борются за отставку Ивана Цецерского — Представители оппозиционных партий начали сбор подписей с требованием лишить полномочий главу Пскова Ивана Цецерского, который руководит городом последние девять лет.

— Иностранным болельщикам проложили новый путь на чемпионат — Сергей Лавров и Владимир Макей приоткрыли для них российско-белорусскую границу — Иностранные болельщики, которые направляются в Россию на чемпионат мира по футболу, смогут в течение семи недель въезжать в РФ и выезжать обратно через территорию Белоруссии, причем белорусская транзитная виза им не понадобится. Об этом договорились во вторник в Минске главы МИДов двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

— Москва готовит Израиль к наступлению Дамаска — Российские и израильские военные собираются согласовать детали предстоящей операции — Завтра в Москву по приглашению российской стороны прибудет министр обороны Израиля Авигдор Либерман, который проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

— "Это не "вау", но вполне благополучная ситуация" — Замминистра торговли Швеции — о шведских компаниях в России, санкциях и сотрудничестве — Швеция является приверженцем санкционной политики ЕС в отношении Москвы, но при этом планирует развивать отношения с российскими гражданами и компаниями. Шведский бизнес чувствует себя в России хорошо, хотя хотел бы более понятных правил игры и роста российской экономики.

— Мы забыли о главном — Глава "Инициативы по сокращению ядерной угрозы" Эрнест Мониз — о необходимости продолжения диалога по ядерному разоружению — 20 лет назад я впервые прилетел в Москву в качестве ученого, представляющего правительство США. Целью моего визита было налаживание сотрудничества с российскими коллегами для укрепления нашей коллективной безопасности в ядерной сфере.

— Алексей Мордашов меняет золото Африки — Он готовит свою Nordgold к новым M&A — Как выяснил "Ъ", золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова может обменять свои рудники в Африке, приносящие две трети выручки, на деньги и акции работающей в регионе Endeavour Mining с капитализацией $1,9 млрд.

— Девелоперы подкручивают цены — Застройщики пытаются продать жилье подороже — Обрадовавшись росту числа заключенных в этом году договоров долевого участия, застройщики решили повысить цены на 2–5%. Спрос подстегнул вступающий в силу почти через месяц федеральный закон №218, ужесточающий условия работы отрасли.

— Маленькие заемщики требуют льгот — Банки не могут обеспечить доступные кредиты МСП — Банкиры просят ЦБ смягчить регулирование в отношении небольших ссуд — до 5 млн руб. малым и средним предприятиям (МСП).

— Футбол как двигатель туризма — Александра Мерцалова о новых возможностях для выезда за рубеж — Олимпиада 1980 года запомнилась многим москвичам тем, что власти активно высылали жителей города. Спустя 38 лет некоторые жители городов, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу, тоже уезжают из своих родных мест. Правда, добровольно и на курорты.

— Пенсионная сверхконцентрация — НПФ с активами меньше 20 млрд рублей останутся кэптивными — К концу года в крупнейших негосударственных пенсионных фондах (НПФ) будет сосредоточено 95% всех пенсионных денег, считают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Огосударствление, чрезмерная концентрация, а также новые требования к НПФ ставят под угрозу фонды с активами до 20 млрд руб. Работать они смогут только как кэптивные.

— "Российский капитал" поправит нормативы — Банк нашел способ пополнить капитал без участия акционера — Банк "Российский капитал" нарушил обязательные нормативы на 1 мая, следует из его отчетности. И хотя банк находится в процессе санации, а значит, соблюдать их не обязан, снижение нормативов достаточности капитала ниже минимального уровня дает возможность списать субординированные обязательства в капитал.

— "Благосостояние" сотрясает стресс-тест — НПФ пытается продать лизинговые и банковские активы — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" ищет покупателей для Абсолют-банка и лизинговой компании "Трансфин-М". К тому, чтобы избавиться от этих активов, НПФ подталкивает обязательное акционирование, которое должно завершиться к началу следующего года. Крупные активы осложняют прохождение стресс-тестов, а их долги попадут в консолидированную отчетность ОАО РЖД, которое контролирует "Благосостояние".

— Евро с итальянским акцентом — Европейская валюта теряет позиции в мире — Курс евро на мировом рынке обновил одиннадцатимесячный минимум, опустившись до уровня $1,15. На российском рынке европейская валюта опускалась до отметки 72,1 руб./€.

— "Ростех" вернулся на Байкал — Его структура станет инвестором аэропорта Иркутска — В многолетнем проекте развития авиаузла в Иркутске может появиться новый инвестор: губернатор Сергей Левченко заявил об участии в модернизации старого аэропорта структуры "Ростеха" "Рампорт Аэро", уже развивающей аэропорт Жуковский под Москвой. Раньше в регион считали предпочтительным партнером "Новапорт" Романа Троценко, но теперь холдинг называют лишь соинвестором.

— Стивидорный рынок сочли конкурентным — Но статистику портит нефтеналивной бизнес — В рамках поручения правительства РСПП провел анализ рынка стивидоров и выступил за исключение портовиков из реестра субъектов естественных монополий. Участники рынка уже обсуждают это с ФАС.

— Роуминг переводят в овертайм — Выравнивание тарифов на связь задержится из-за ЧМ-2018 — Четвертый по абонентской базе сотовый оператор Tele2 вопреки требованию ФАС не успевает завершить отмену внутрисетевого роуминга к 31 мая. Реформа совпала с подготовкой к чемпионату мира по футболу, и Tele2 намерена отложить изменение архивных тарифов до августа.

— "Мы не пытаемся играть в игры, когда вы забыли выключить опцию, а оператор продолжает брать деньги" — Блицинтервью — О ситуации с внутрисетевым, национальным и международным роумингом в интервью "Ъ" рассказал гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

— Пшеницу укрепили риски — Котировки растут на опасениях за урожай — Опасения возможной засухи в России привели к заметному росту котировок российской пшеницы нового урожая. За неделю они выросли сразу на $5, до $203–205, что на $25 превысило показатель прошлого года.

— Coca-Cola дует на молоко — Она предложит россиянам альтернативный напиток — Компания Coca-Cola летом начнет продавать в России производимый в Европе напиток Adez — растительный аналог молока на основе сои, миндаля, риса и кокоса. Лидером в этой категории на отечественном рынке сегодня является бренд Alpro компании Danone.

— С учебников снимают знаки — "Эксмо-АСТ" оспорило право "Просвещения" на логотип ФГОС — Входящее в "Эксмо-АСТ" издательство "Вентана-Граф" получило шанс на пересмотр судебного решения по иску "Просвещения", ставшего рекордным для издательского рынка по сумме потенциальных выплат.

ВЕДОМОСТИ

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— В отношении компании Бориса Минца идет доследственная проверка- Бизнесмен вместе с семьей уже уехал из России — Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению предправления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group Бориса Минца, рассказали "Ведомостям" человек, знающий это от сотрудников правоохранительных органов, знакомый Минца и Задорнова и подтвердил сотрудник правоохранительных органов.

— Приход во власть наследников не идет ей на пользу — Эксперты "Петербургской политики" изучили новую российскую аристократию.

— Путин нашел губернаторов Тюмени и Ямалу — Ушедших на повышение региональных лидеров сменили их преемники — Президент Владимир Путин во вторник назначил врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

— Минюст уполномочен защищать Россию в международных судах — Это поможет отстаивать интересы страны более системно, считает эксперт — Президент Владимир Путин своим указом внес изменения в положение о Министерстве юстиции, у которого теперь появилась новая функция – защищать в судах иностранных государств и международных судебных органах интересы Российской Федерации.

— "Яндекс" представил умную колонку — Это первое устройство, разработанное компанией — Умная колонка под названием "Яндекс.Станция" работает на базе голосового помощника "Алиса".

— Палата по патентным спорам решила лишить издательство "Просвещение" двух товарных знаков — Ранее эти знаки позволили издательству отсудить у конкурента 3,7 млрд рублей — Палата по патентным спорам Роспатента 28 мая аннулировала два товарных знака издательства "Просвещение", обозначающих соответствие учебников Федеральным образовательным стандартам (ФГОС), сообщило конкурирующее издательство "Вентана-граф" и подтвердил представитель "Просвещения".

— "Ростех" может стать инвестором аэропорта Иркутска — Ранее интерес к активу проявляли холдинги Вексельберга, Дерипаски и Троценко — Более чем в 7 млрд руб. обойдется строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Иркутска, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко. Построить терминал необходимо за два года.

— Urban Group ищет инвесторов на достройку своих проектов — Найти их будет сложно, считают участники рынка — Urban Group ищет инвесторов на достройку своих проектов, рассказали два брокера, работавших с объектами компании, и подтвердил один из девелоперов, получивший такое предложение.

— Россия вдвое увеличит добычу золота — Это позволит подняться с 3-го на 2-е место в рейтинге крупнейших стран-золотодобытчиков — Сейчас Россия занимает 3-е место в мире по добыче золота. Больше добывают только Австралия и Китай. В 2017 г. в России было добыто 8,8 млн унций золота, или 8,3% мирового производства, следует из данных Metals Focus.

— Фантастика от En+ — Некоторые из них разрушат энергорынок, считает организация — Большая часть предложений по поддержке En+ Олега Дерипаски – "это какая-то фантастика", сказал предправления НП "Совет рынка" Максим Быстров: "Мы оценивали [их] с точки зрения не допустить разрушения рынка электроэнергии.

— РЖД продает свою лизинговую компанию — "Трансфин-М" эксперты оценивают в 35 млрд рублей — Выставлена на продажу лизинговая компания "Трансфин-М", которую контролирует пенсионный фонд РЖД – НПФ "Благосостояние".

— "Почта России" планирует создать "дочку" в Китае или Гонконге — Для этого она уже наняла консультантов — Международная юридическая компания Herbert Smith Freehills будет консультировать "Почту России" по вопросам, связанным с созданием дочерней компании в Китае или Гонконге.

— Чем грозит россиянам чемпионат мира по футболу — Доступ домой по паспорту и пропускам, ограничения на проезд транспорта и запрет торговли алкоголем — Введение усиленных мер безопасности в городах, где пройдут матчи турнира, и на ряде других территорий предусмотрено принятым еще в 2013 г. законом "О подготовке и проведении…" чемпионата мира по футболу.

— Крымские скорости — Утром 16 мая открылось автомобильное движение по новому Крымскому мосту. За первые сутки в направлении Керчи проехало около 10 700 автомобилей и около 10 000 – в сторону Тамани, сообщило управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" (входит в "Росавтодор").

— Россия планомерно увеличивает грузоподъемность железнодорожных вагонов — Но не все перевозчики готовы их покупать — 90% грузовых вагонов в нашей стране имеют "советскую" нагрузку на ось в размере 23,5 тс. В то время как в США эксплуатируются вагоны с осевой нагрузкой 32,4 т, а в Австралии – 37,5 т, что позволяет уменьшить трафик на железнодорожных путях и повысить скорость доставки грузов.

— Каботажный континент — Наземные перевозки в Евросоюзе чаще всего являются частью мультимодальной цепочки доставки товаров (порт – склад, железная дорога – склад), поэтому крупнейшими парками тяжелых грузовиков располагают глобальные логистические компании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Право в цифровом мире — Размышление на полях Петербургского международного юридического форума — Мир сегодня стремительно меняется. Мы живем во времена цифровой революции. Наступает пора активного использования искусственного интеллекта (ИИ) и Больших данных (Big Data) для управления в экономике, обществе и государстве.

— "Черный риелтор" уходит летом — Новый закон о "резиновых квартирах" может заработать в июле — Запрет на продажу микродолей в квартирах планируется принять до конца весенней сессии Госдумы. Возможность покупать буквально метр жилплощади позволяет вселяться в квартиры мошенникам, которые вынуждают основных собственников продать свою долю.

— Преступление и музей — Готово ли общество понять, что произошло с самим Игорем Подпориным?— Замоскворецкий районный суд Москвы выдал санкцию на содержание под стражей жителя Воронежа Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" 25 мая в Третьяковской галерее. Суд решил, что на свободе этого явно неадекватного гражданина оставлять нельзя, так как он может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

— Гражданин – начальник — Верховный суд России защитил права людей, неофициально работающих у частных лиц — Няня или домработница, работающие без официального контракта, отныне не являются беззащитным и бесправными. Наоборот, они легко смогут поставить в трудное положение своего работодателя, не озаботившегося официальным оформлением.

— За фанатами присмотрят из космоса — Иностранные болельщики приедут в сопровождении ГЛОНАСС — Автобусы с болельщиками из других стран обяжут после пересечения российской границы установить у себя навигационную аппаратуру ГЛОНАСС. Без нее такой транспорт не пустят в 11 городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

— Лифт наверх — Владимир Путин назначил врио глав Тюменской области и ЯНАО — Во вторник президент продолжил заниматься региональной политикой. Владимир Путин назначил врио глав двух регионов — Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, — их прежние руководители уже перешли на работу в федеральное правительство.

— "Кинжал" для перехватчика — Новую технику проверяют в боевых условиях — Российская армия продолжает наращивать боевой потенциал. Причем оружейно-технические новинки, в том числе впервые продемонстрированные на недавнем Параде в Москве, уже поступают в войска, проходят проверку в боевых условиях и совершенствуются. Об этом вчера на заседании Общественного совета при Минобороны России сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

— От имени и по поручению — Омбудсмену могут разрешить делегирование полномочий — В России может появиться новая должность — помощник Уполномоченного по правам человека, обладающий правами омбудсмена по его поручению. С таким предложением выступил вчера член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров в ходе обсуждения на заседании комитета доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

— Суду добавят интеллект — Глава Мосгорсуда Ольга Егорова — о новых технологиях — Система электронного правосудия, внедренная в столичных судах, помогает бороться с фальсификацией уголовных дел и подделкой документов. Об этом заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на международной конференции "Суд XXI века: технологии на службе правосудия".

— Уничтожить печать — ФНС объяснила, как закрыть свое дело и не оказаться в должниках — Федеральная налоговая служба дала рекомендации индивидуальным предпринимателям, решившим закрыть свой бизнес.

— Ушли в плюс — Расходы на важные проекты увеличат — Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2018-2020 годы. Предусматривается увеличение расходов на 61,9 млрд рублей, а также перераспределение уже заложенных в бюджете 162,8 млрд рублей.

— Фабрика развития — Дмитрий Медведев заявил о ключевой роли ВЭБ при реализации майского указа — Глава правительства Дмитрий Медведев провел первое заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка в обновленном составе. Премьер-министр, который возглавляет набсовет, объявил о выходе госкорпорации на новый этап.

— Концерт для книги с оркестром — 31 мая на Красной площади откроется главный книжный фестиваль страны — олее 450 событий на 13 площадках, 100 000 книжных новинок со всей страны и более 200 запланированных встреч с писателями и издателями — четвертый Книжный фестиваль "Красная площадь" готов к приему гостей.

— Сумма неслагаемых — Ведущие страны мира ищут основы нового экономического порядка — К 2040 году доля Китая в мировой экономике может достичь 30 процентов, а США снизиться до 10 процентов. Но конкуренция двух государств не должна нести угрозу другим странам, отметили участники международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

— К Чемпионату успели — Главы МИД РФ и Белоруссии подписали соглашение о взаимном признании виз на время спортивных мероприятий — Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Минск, где провел переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

— Семейная "химия" — Районный суд г. Тольятти продолжает рассмотрение дела о мошенничестве бывших руководителей "Тольяттиазота" — Нашумевшая история с многомиллиардными хищениями на "Тольяттиазоте", крупнейшем в мире производителе аммиака, похоже, неумолимо движется к закономерному финалу. В Комсомольском райсуде г.Тольятти продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ) в отношении экс-руководителей ТОАЗа.

— Да прибудет сила тока — Повышением энергоэффективности займутся региональные центры — Энергоемкость российской экономики к 2025 году должна сократиться на 12 процентов, к 2030 году — на 23 процента. Это предусматривает комплексный план правительства по повышению энергоэффективности. Первое (и приоритетное) направление работы — поддержка региональных центров энергосбережения. Они должны стать основой выполнения плана.

— Задать перцу — Роспотребнадзор усиливает контроль за овощами и фруктами — В магазинах уже начала появляться первая краснодарская и крымская клубника, но массовый завоз фруктов, ягод и овощей отечественного и импортного производства начнется с июня. Роспотребнадзор начинает чаще проводить проверки плодоовощной продукции в рознице, сообщило ведомство.

— Неизвестное лекарство для Шарика — Прокуроры потребовали навести порядок в ветеринарии — Генеральная прокуратура РФ выявила отсутствие нормативно-правового регулирования в вопросах изготовления и отпуска ветеринарных лекарств, за которые отвечает Минсельхоз России.

— Земля уходила из-под рук — Чиновницу обвинили в продаже земельных участков — Глава городского округа Котельники, расположенного в ближайшем Подмосковье, задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками на общую сумму в 115 млн рублей. Об этом "Российской газете" сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

— И вас зарегистрируем — Резко сократилось число отказов при кадастровой регистрации недвижимости — Уходит в прошлое утверждение, что зарегистрировать дачу или землю очень сложно, фантастически дорого и это нереально сделать самому, так как вам, скорее всего, откажут. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии подвела итоги того, как проходит у них постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости.

— Наелись шоколада — Россияне стали меньше доверять товарам со скидками — Россияне "наелись" промопредложений и теперь предпочитают покупать только то, что реально нужно и что могут съесть до окончания срока годности продукта. Об этом "Российской газете" рассказала декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова.

— Проблемы российских лекарств — Обсуждение недавно принятого закона о контрсанкциях со всей очевидностью выявило проблемы отечественного лекарственного рынка. Во-первых, этот рынок чрезвычайно зависим от иностранных поставок. Во-вторых, он очень монополизирован. — Для изменения сложившейся ситуации председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять ситуацию с лекарствами под особый контроль.

— Месть в ночи — Присяжные вынесли убийцам обвинительный вердикт — Присяжные в Мособлсуде признали своим вердиктом трех жителей Подмосковья виновными в совершении двойного убийства и незаконном обороте оружия.

— День Японии в России — Выставка как напоминание — Во вторник в Доме Российского исторического общества прошел День Японии.

— В живых не оставляли — Прокурор просит посадить членов "банды GTA" пожизненно — Почти год длится в Мособлсуде процессе по делу так называемой "банды GTA". Прокурор и адвокаты во вторник высказали по делу свое окончательное мнение.

— Заберут по звонку — Верховный суд разрешит конфисковывать у экстремистов компьютеры и мобильные телефоны — Верховный суд России готовит большие разъяснения, как применять конфискацию имущества.

— Брюссель испугался "Италэкзита" — Президент Италии рассчитывает сформировать политически нейтральное правительство — Президент Италии Серджо Маттарелла, не найдя общий язык с партиями, претендующими на руководство страной ("Лигой" и Движением "5 звезд"), намерен реализовать свой проект по созданию так называемого нейтрального правительства, который он вынашивает последние три месяца.

— А в подарок – собаку — В Китае назвали самые положительные черты Путина — Мудрость — главная положительная черта президента России, считают в Китае. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги проводимого в КНР общенационального онлайн-опроса, цель которого — определить, каким российского лидера видят в Поднебесной.

— Пекин готов поделиться — Китай позвал ООН на космическую станцию — Пекин готов поделиться с миром своими научными достижениями в освоении космического пространства. Власти Поднебесной пригласили входящие в ООН страны к сотрудничеству в совместном использовании создаваемой китайской космической станции.

— Ким и Трамп на качелях — К политическому стилю президента США Дональда Трампа постепенно привыкают. Он, правда, расширяет границы возможного, как на этот раз с Северной Кореей. Исполненное неподдельной обиды письмо об отмене долгожданной встречи наделало очень много шума, а потом подготовка к ней продолжилась как ни в чём не бывало. Такое впечатляет даже по меркам Трампа. Но ничего, что называется — проехали. Судя по данному фортелю, быть уверенным в том, что встреча состоится, можно будет лишь в момент рукопожатия двух политиков в Сингапуре. Как бы то ни было, все готовятся.

— От тюрьмы до лицея — Прокуратура Бельгии расследует стрельбу в Льеже как теракт — Федеральная прокуратура начала расследование стрельбы в бельгийском Льеже по антитеррористической статье. Об этом журналистам рассказал бургомистр города Вилли Демейер.

— Обелиск на высоте Мон Спен — Во Франции почтили подвиг русских солдат в Первой мировой — Обелиск солдатам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции во время Первой мировой войны, был открыт на холме Мон Спен в коммуне Агилькур, что в департаменте Эн. Этот памятник был создан архитектором Константином Фоминым по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО).

— Мост к солнцу — Готова ли инфраструктура Восточного Крыма к увеличению турпотока — Более 100 000 автомобилистов со всей России посетили Крым после открытия моста через Керченский пролив. А это значит, что полуостров примет нынешним летом огромное число туристов. Корреспонденты "РГ" проверили, готова ли придорожная инфраструктура Восточного Крыма к встрече гостей.

— Левада-центр дает оппонентам Собянина 1% — Кого москвичи готовы поддержать на выборах мэра столицы?— Рейтинг конкурентов Сергея Собянина, включая Дмитрия Гудкова и Илью Яшина, на выборах мэра Москвы не превышает 1%. К такому выводу пришел в своем исследовании аналитический центр Юрия Левады.

— Некрасивая история — Бывшая "Мисс Татарстан" заявила о нападении полицейских — 29-летняя жительница Казани Виктория Буянцева, обладательница титула "Мисс Татарстан-2006", заявила о нападении на нее и ее 51-летнюю маму троих неизвестных, которые впоследствии оказались полицейскими. Инцидент произошел еще 23 мая, но известно о нем стало несколько дней спустя, когда пострадавшая рассказала о случившемся в социальных сетях.

— Джинсы слева — Подделки угрожают здоровью людей — Всплеск задержаний контрафактной продукции и самих изготовителей подделок прокатился по нескольким регионам России. В МВД России сообщали об изъятии различных изделий самых брендовых марок — от еды, одежды и алкоголя до моторных масел. Причем речь идет о тоннах сухого груза и о тысячах литров жидкостей.

— Няня за казенный счет — В Самарской области семьям, где есть ребенок с инвалидностью, помогут соцработники — В Самарском регионе вводят новую соцуслугу: матери-одиночки и опекуны, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут оставлять ребенка на несколько часов дома или на прогулке под присмотром соцработника. Такую услугу вчера узаконили депутаты губернской Думы.

— Курс на Беларусь — Автовелопробег "Спасибо за Победу" прибыл в Москву — В медиацентре "РГ" прошла встреча автовелопробега "Спасибо за Победу!".

— Театр Большого города — Диалог режиссера и вице-мэра о реформах, которыми восхищаются и возмущаются — Известный режиссер беседует с ответственным чиновником — интервьюирует врача, музам не чуждого, вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Необычный формат, читаю с интересом. Правда, возник вопрос, когда беседа перешла в тост: по какому поводу встретились? Ответ был: готовится большой гала к Дню медицинского работника. К нему Дмитрий Бертман имеет прямое отношение.

— Ни в чем тебе не отказывают — Российские банки стали чаще одобрять кредиты заемщикам — Количество одобренных банками заявок почти на все виды потребительских кредитов сильно выросло в начале года. Розничное кредитование растет в том числе благодаря новым надежным заемщикам, высокорисковые клиенты по-прежнему получают отказы, утверждают банкиры.

— Взяли с наличным — Каждый заемщик задолжал банкам и МФО уже пять средних зарплат — Закредитованность населения продолжает расти — средний долг на душу населения перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) уже превысил 160 тысяч рублей. Этот показатель продолжит расти, прогнозируют участники рынка микрозаймов.

— Попали под выдачу — Средний размер микрозайма снизился на четверть — Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") за последний год снизился почти на четверть, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель может падать из-за возросшей конкуренции с банками и снижения доходов основной аудитории микрофинансовых организаций (МФО).

— Мы ленивы и нелюбопытны?— Тема с академиком РАН Юрием Бузиашвили — Мы ленивы и нелюбопытны, сказал Пушкин, не уточнив, кто это — "мы", и таким образом поставив диагноз то ли своим современникам, то ли русской нации, то ли всему человечеству. Да и мудрено однозначно определить, про кого это сказано. Лень всевластна и вездесуща, она, матушка, раньше нас родилась и всех нас переживет. Лень занимает настолько прочные позиции в человеческой природе, что психологи и педагоги ищут скорее способы примирения с нею, нежели способы борьбы, а биологи твердят о существовании гена лени, который будто бы передается по наследству. Но всегда ли лень заслуживает порицания? Не ей ли, например, мы обязаны изобретением колеса, лифта и дистанционного пульта управления телевизором? Не она ли спасает нас от заведомо безнадежных усилий? Обсудим тему с академиком РАН, руководителем клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Юрием Бузиашвили.

— Охранная грамота — Как академии наук выжить в новом министерстве — Как может сказаться на ситуации в отечественной науке решение правительства создать министерство науки и высшего образования, которое возглавил экс-глава ФАНО Михаил Котюков? Какова должна быть роль Российской академии наук в новых условиях? Об этом размышляет вице-президент РАН Алексей Хохлов.

— Портрет пласта в 3D — Ноутбук повысит добычу нефти — Найти нефть — большое искусство. Не меньшее — уметь ее правильно взять. Сами нефтяники говорят, что в ряде скважин из-за неправильной добычи может оставаться до половины, а то до 70 процентов имеющегося в пласте углеводород.

— Дождь по заказу — Китай готовит грандиозный эксперимент — Китай периодически поражает своими суперпроектами. Самым последним было создание крупнейшего в мире телескопа диаметром 500 метров, что сразу на 200 метров больше, чем у предыдущего рекордсмена.

— Добыть антиматерию — В Новосибирске готовятся открыть "новую физику" — Новую атаку на основы современной физики готовит международная коллаборация ученых из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), России, Китая, Японии и Германии. В новосибирском Институте ядерной физики имени Г. Будкера СО РАН прошло первое совещание по проекту "Супер С-тау фабрика". Мировое сообщество ученых крайне заинтересовано в строительстве этого коллайдера, где физики намерены штурмовать знаменитую Стандартную модель, которая считается одним из главных достижений науки XX века.

— Точен как часы — Робот провел первую в России операцию на мозге — В столичном НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые в России прошла нейрохирургическая операция с применением робота. Провели ее 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. "

ИЗВЕСТИЯ

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— Право на звонок — Минтруд разберется, можно ли запрещать жильцам психинтернатов говорить по телефону и принимать посетителей — Реформа самых закрытых социальных учреждений России споткнулась о двойственное толкование законодательства. Минтруд вначале разослал в регионы письмо, из которого следует, что в отдельных случаях жильцам психоневрологических интернатов можно запрещать пользоваться собственной одеждой, говорить по телефону и принимать посетителей. После встречи с общественниками ведомство документ отозвало.

— Корь перешла все границы — Заболеваемость корью среди детей выросла в 27,5 раза — Число зараженных корью в этом году увеличилось почти в 20 раз. Среди детей показатель заболеваемости в I квартале вырос в 27,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— "Вскоре страны начнут требовать ослабления санкционного режима" — Вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер — о поездке в Крым и причинах, по которым Запад боится отменить антироссийские меры — Крым после воссоединения с РФ развивается с каждым годом, заявил вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. В интервью "Известиям" он также рассказал о необходимости для Австрии сохранить военный нейтралитет, поэтапном снятии антироссийских санкций, сотрудничестве Линца и Нижнего Новгорода и запрете на въезд на Украину.

— В России появилась новая профессия – лесной пожарный — Профстандарт обязывает таких специалистов уметь оказывать первую помощь, работать с населением и СМИ — В России появилась новая рабочая специальность — лесной пожарный. Соответствующий профстандарт уже зарегистрировал Минюст.

— Игры кончились — Эксперты и производители обсудили, как выйти из кризиса игрушечной индустрии — Почему в детских садах малыши играют всего полчаса в день, а игр, которые заявлены во ФГОС, там нет вообще? Сможет ли российская промышленность значительно увеличить выпуск кукол, роботов и машинок? Ведь сейчас лишь каждая четвертая игрушка — отечественного производства. И для чего Минпромторг будет назначен ответственным за психологическую экспертизу детских игрушек?

— Все микрокредиторы соберутся на сайте ЦБ — На маркетплейсе будут представлены предложения всех российских МФО — С 2020 года граждане смогут получить микрозаем на платформе маркетплейс, которую создает Центробанк. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к ЦБ. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. На платформе можно будет ознакомиться с предложениями всех российских МФО, сразу оставить кредитную заявку и в дальнейшем получить заем. Эксперты поддержали новацию, отметив, что конкуренция на рынке микрокредитования повысится и, как следствие, снизятся ставки.

— Байконур уйдет "на гражданку" — Всех оставшихся на космодроме военных специалистов должны заменить гражданские — Космодром Байконур, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, до конца года может стать полностью гражданским. Работающих там офицеров заменят "штатские" инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета. Таким образом, 2018 год может закрыть последнюю страницу в военной истории Байконура, после чего начнется новый этап его развития.

— Число электрозаправок в России вырастет на 40% — В Краснодарском крае появится 100 новых зарядных станций — На Черноморском побережье Краснодарского края до конца лета 2018 года появится сеть электрозаправочных станций (ЭЗС). Как сообщили "Известиям" в компании "Электросити", под эгидой рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" построят 100 ЭЗС. Таким образом, во всей России их число увеличится на 40% — до 350.

— Ярошенко переводят в другую тюрьму — До отправки в новое учреждение российский летчик останется в карцере — Руководство тюрьмы "Форт-Дикс", где гражданин РФ Константин Ярошенко отбывает свой 20-летний срок, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности. До тех пор он будет находиться в изоляторе. Об этом семья летчика узнала из его письме (есть в распоряжении "Известий").

— Россияне накопят 5,2 трлн рублей в 2018 году — Сбережения граждан вырастут на 15% — это связано с ростом зарплат — Россияне с 2018 года станут больше сберегать, следует из квартального макропрогноза РАН, с которым ознакомились "Известия".

— Пособие за 50 — Выплаты на детей до трех лет увеличат до конца года — Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сумма пока определяется, рассказали "Известиям" в Минтруде.

— Очередь в кандидаты — Оппозиционный блок определился с тройкой кандидатов в президенты Украины — "Оппозиционный блок" выберет кандидата в президенты Украины осенью — с началом политического сезона.

— Попали в базу — Местным властям разрешат пользоваться данными ГИБДД, чтобы штрафовать граждан за парковку в неположенных местах — Муниципальные чиновники получат доступ к персональным данным автовладельцев из базы ГИБДД, чтобы наказывать водителей за неправильную парковку.

— Кадры вошли в систему — Владимир Путин назначил двух новых врио губернаторов на смену ушедшим в правительство — Президент России во вторник назначил врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители которых недавно ушли на повышение в правительство.

— Вам не нужен С-400 — США продолжают шантажировать клиентов российской оборонки — мериканские законодатели продолжают довольно-таки прямолинейное наступление на покупателей российского оружия. Вслед за Турцией, которую не так давно было предложено лишить истребителей пятого поколения F-35 за покупку российских С-400, пришла очередь Индии.

— Александра Мордовца поместили в изолятор на Петровке — В трехместной камере вместе с бывшим чиновником содержатся подозреваемые в убийстве и вымогательстве — Замдиректора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Мордовца поместили в изолятор временного содержания (ИВС № 1) на Петровке, 38. Правозащитники уже навестили бывшего чиновника.

РБК daily

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— ЯНАО отдали в молодые руки — Владимир Путин сменил глав еще двух регионов — Путин произвел новые перестановки в регионах — врио главы ЯНАО назначен 30-летний Дмитрий Артюхов, Тюменскую область возглавил мэр Тюмени Александр Моор. Эксперты называют их членами команд ушедших в правительство предшественников.

— "Ничего менять не стоит" — Президент назначил мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Моор рассказал РБК о намерении продолжать дело своего предшественника, сентябрьских выборах и впечатлениях от прыжков со скалы в Сочи — Во вторник, 29 мая, президент Владимир Путин назначил 44-летнего мэра Тюмени Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.

— "Время успехов оппозиции в республике прошло" — Новый врио главы Якутии Айсен Николаев рассказал РБК о первых шагах во главе региона, ошибках своего предшественника Егора Борисова, "курице с золотыми яйцами" и перспективах якутской оппозиции — В понедельник, 28 мая, президент Владимир Путин принял отставку Егора Борисова, возглавлявшего Якутию восемь лет. Врио руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

— Миллионы по-флотски — Минобороны назвало стоимость проектирования военно-морской базы "Каспий" — Минобороны потратит 459 млн руб. на проектирование новой базы Каспийского флота в Дагестане. Работы выполнит ведомственный 31-й институт специального строительства, ранее входивший в Спецстрой.

— Сын за отца — "Петербургская политика" проанализировала новую модель транзита власти — В России нарастает тенденция продвижения элитой детей и родственников на высокие посты; другие способы транзита власти признаны неуспешными, говорится в докладе "Петербургской политики".

— Зенитно-ракетный триумф в Нью-Дели — Россия и Индия согласовали условия поставки С-400 — Россия намерена поставить Индии комплексы С-400 на $6 млрд, сообщили источники РБК. По словам одного из них, меморандум о намерениях подписан. Введение США санкций против Индии маловероятно, говорят эксперты.

— Льготы спускаются в долины — Какие налоговые преференции получат инновационные научно-технологические центры — Правительство предложило предоставить "научным долинам" налоговые льготы, аналогичные тем, что уже действуют в "Сколково". Среди них — освобождение от уплаты налога на прибыль и значительное снижение тарифов страховых взносов.

— Куда ведет газопровод из Баку — Шесть вопросов о "Южном газовом коридоре" — Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил "Южный газовый коридор", по которому каспийский газ будет идти в Европу. Если к проекту подключится Туркменистан, он станет серьезным конкурентом "Газпрома" и приведет к снижению цен.

— Китаю светит российская ТЭС — ВЭБ готов финансировать строительство электростанции на угле Ерковецкого разреза — ВЭБ готов профинансировать строительство крупнейшей в России угольной Ерковецкой ТЭС — на границе с Китаем. "Интер РАО" и китайская электросетевая компания SGCC решили возродить этот проект стоимостью больше $10 млрд.

— Основатель "Уралсиба" сел на диету — Николай Цветков стал совладельцем сети кафе здорового питания — Совладелец "Уралсиба" Николай Цветков, известный приверженец здорового образа жизни, оказался совладельцем проектов Healthy Food. Эта группа развивает одноименную сеть кафе здорового питания и доставки "правильной" еды.

— На биржу со своим фондом — Управляющая компания Сбербанка создает первый российский ETF — УК Сбербанка летом запустит первый торгуемый на бирже фонд ETF, созданный по российскому праву. До сих пор провайдерами ETF в России выступали лишь иностранцы. Название ETF к новому фонду применять нельзя, утверждают конкуренты.

— Экономику и политику оценили метром — Специалисты PwC проанализировали объявления пользователей "Avito Недвижимость" за четыре года — Стоимость жилья не вернулась на докризисный уровень 2014 года, в среднем "метр" сегодня дешевле на 7%. Основные провалы спроса пришлись на период присоединения Крыма и изменение закона о долевом строительстве, подсчитала PwC.