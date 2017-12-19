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"Алроса" скорректировала условия аукциона на газовые активы


Газ / Компании

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" ALRS внес корректировки в извещение о проведении открытого аукциона по продаже газовых активов, сообщает компания.

"В соответствии с корректировками, срок внесения задатка для участия в торгах продлен до 29 января 2018 года. Кроме этого, смягчены требования по предоставлению участниками разрешительных документов из регуляторных органов. Остальные условия аукциона остаются прежними", - говорится в сообщении.

Станция комплексной подготовки газа Берегового газоконденсатного месторожденияИщи, кому выгодно. "Алроса" готова уступить газовые активы по сходной цене

"Роснефть" ROSN в конце прошлого года обращалась в ФАС с жалобой на условия аукциона "Алросы". По мнению нефтекомпании, условия нарушали закон о конкуренции и создавали преимущества отдельным потенциальным участникам. Впоследствии, однако, "Роснефть" отозвала свою жалобу, решив не участвовать в аукционе. Позже Федеральная антимонопольная служба обратилась в Минфин, чтобы тот попросил "Алросу" изменить условия аукциона.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже своих газовых активов. Аукцион назначен на 19 февраля 2018 года, прием заявок на участие в торгах длится до 29 января. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона - 100 миллионов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

На текущий момент ФАС получила ходатайства на покупку газовых активов "Алросы" от "Новатэка" NVTK и структуры Газпромбанка. Глава алмазодобытчика Сергей Иванов ранее в январе отмечал, что компания прошла все проверки ФАС, и аукцион должен состояться вовремя.

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