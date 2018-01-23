"Газпром" 22 февраля установил новый рекорд по суточному экспорту газа

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP 22 февраля установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье - 645,7 миллиона кубометров, говорится в сообщении компании.

"Второй день подряд "Газпром" улучшает максимальный исторический показатель суточного экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый абсолютный рекорд установлен 22 февраля и составил 645,7 миллиона кубометров. Предыдущее пиковое значение, зафиксированное 21 февраля, превышено на 0,6 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.