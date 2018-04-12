Финляндия выдала второе разрешение на "Северный поток-2"

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Финляндия дала второе разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2", а также на его эксплуатацию. Об этом в четверг сообщает оператор проекта - компания Nord Stream 2.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и завершила процесс получения разрешений в Финляндии. Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде", - отмечается в документе.

Напомним, что на прошлой неделе, 5 апреля, Финляндия выдала компании Nord Stream 2 первое разрешение правительства страны на строительство газопровода "Северный поток-2" в ИЭЗ Финляндии.

На этой территории Финляндии будет проложен участок трубопровода протяженностью 374 км.