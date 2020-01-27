ВЕНА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и "Газпром" по итогам совещания договорились об увеличении объема продаж газа на бирже, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

В ноябре 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство наблюдает падение биржевых продаж газа и обратилось в "Газпром" для исправления ситуации. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, объём торгов природным газом в 2019 году снизился на 15% относительно показателя предыдущего года и составил 12,875 миллиарда кубометров.

"Мы проводили совещание с "Газпромом" и с заинтересованными участниками. Было предложено, чтобы объемы возрастали", — сказал Голомолзин.

Он напомнил, что около двух лет назад ФАС и "Газпром" договорились, чтобы месячный объем торгов газом составлял около 3 миллиардов кубометров, и уточнил, что в декабре 2019 года объем продаж составил около 1,9 миллиарда кубов.

В августе 2019 года правительство РФ разрешило "Газпрому" продавать на бирже до 25 миллиардов кубометров своего газа в год и отменило паритет продаж с независимыми производителями. Согласно постановлению, ФАС на основе данных "Газпрома" о распределении газа на рынке РФ будет вправе давать ему рекомендации по квартальным объемам продаж на бирже.