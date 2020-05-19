МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую формулу стран ЕАЭС к формированию цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующая формула предложена в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.

"Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа", — сказал Путин, выступая на заседании ВЕЭС.

"Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу", — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что "если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".

Для применения единой формулы тарифов на газ в ЕАЭС нужен уровень интеграции, который пока не достигнут, заявил президент РФ.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", — сказал Путин, выступая на заседании высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная — я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги — это обычная мировая практика", — добавил Путин.

ПАНДЕМИЯ

Пандемия коронавируса напрямую отражается на взаимодействии в рамках ЕАЭС и экономике, заявил в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент России Владимир Путин.

"Вы уже отмечали, что мы живем в непростые времена, можно сказать, в сложные, связанные с пандемией. Это все напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми, а это создает известные трудности и в реализации нашей совместной повестке дня", — сказал он.

Путин также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за активную работу в этот непростой период.

"Тем не менее, Беларусь, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможность активно, причем я хочу это подчеркнуть, активно продолжать нашу совместную работу. Хотел бы за это поблагодарить президента Белоруссии. Это уже второе мероприятие, которое проводится, 14 апреля уже было подобное мероприятие, была видеоконференция членов Высшего евразийского экономического союза, ну и комиссия (Евразийская экономическая комиссия — ред.) с представителем тоже Белоруссии, мне кажется, что это хороший пример для подражания", — добавил он.

ОБЩИЙ РЫНОК ЕАЭС

Проект стратегии развития Евразийского экономического союза до 2025 года включает задачи, связанные с созданием общего рынка товаров, капитала и рабочей силы, формированием цифрового пространства, активизацией процессов импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ во вторник выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в формате видеоконференции. Как отметил российский лидер, все участники ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы обеспечить динамичное развитие объединения.

"Именно на дальнейшее углубление разностороннего сотрудничества в рамках "пятерки" ориентирован подготовленный к сегодняшнему заседанию проект стратегии развития Евразийского экономического союза, евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года", — заявил Путин.

Он уточнил, что в этом документе "ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства".

"Имеется в виду также выстроить систему управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики. Стратегия закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей", — указал президент РФ.

Кроме того, стратегия предусматривает расширение сотрудничества государств ЕАЭС в научно-технической и гуманитарной области. Путин отметил, что в рамках стратегии предполагается реализация совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, а также повышение академической мобильности и осуществление многосторонних образовательных программ.

По его словам, столь масштабные планы развития ЕАЭС "требуют от всех государств-членов еще более активного взаимодействия и плотной координации".