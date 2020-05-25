МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Из-за переполнения хранилищ цены на газ на рынках Европы могут упасть ниже нуля, пишет РБК со ссылкой на ряд трейдеров и аналитиков отрасли.

Сжиженный природный газ (СПГ) в пятницу, 22 мая, на крупнейшем европейском хабе — нидерландском TTF — в пересчете после регазификации торговался на уровне $26,4 за тысячу кубометров. Это исторический минимум торговой площадки.

На хабе в Баумгартене, который наиболее близко расположен к России, цены на газ опускались до $49,7. А в приграничных областях России цены составляют порядка $60 за тысячу кубов.

Как заявил изданию профессор парижского института Sciences Po, эксперт по газовому рынку Тьерри Бро, наиболее вероятен уход газовых цен в отрицательные значения на британском хабе NBP, но он не исключает такой ситуации и в случае с TTF.

Экономическая ситуация в мире из-за пандемии коронавируса привела к резкому падению спроса на газ.

Из-за аномально теплой зимы в Европе и роста СПГ со стороны эмирата Катар газовые хранилища Европы заполнены на 70%, хотя обычно перед летним периодом места в них гораздо больше. Например, год назад было заполнено 56% хранилищ.