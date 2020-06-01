МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию уступила лидерство Азербайджану, оказавшись только на пятой строчке, пишет РБК со ссылкой на доклад турецкого энергетического регулятора EPDK.

Как следует из документа, в текущем 2020 году по поставкам газа в Турцию Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

В марте прошлого 2019 года доля Российского газа по экспорту в Турцию составляла 33%, это 1,4 млрд куб. метров. В 2020 году доля российского "голубого топлива" составила всего лишь 9,9% (389 млн куб. метров).

США практически догнали Россию по поставкам СПГ на турецкий рынок: Штатам удалось нарастить свои поставки на 300%.

В целом по сравнению с 2019 годом поставки российского экспортера — компании "Газпром" — в Турцию сократились на 72%.