Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию уступила лидерство Азербайджану, оказавшись только на пятой строчке, пишет РБК со ссылкой на доклад турецкого энергетического регулятора EPDK.
Как следует из документа, в текущем 2020 году по поставкам газа в Турцию Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
В марте прошлого 2019 года доля Российского газа по экспорту в Турцию составляла 33%, это 1,4 млрд куб. метров. В 2020 году доля российского "голубого топлива" составила всего лишь 9,9% (389 млн куб. метров).
США практически догнали Россию по поставкам СПГ на турецкий рынок: Штатам удалось нарастить свои поставки на 300%.
В целом по сравнению с 2019 годом поставки российского экспортера — компании "Газпром" — в Турцию сократились на 72%.
https://1prime.ru/gas/20200601/831545296.html