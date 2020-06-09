МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Глава комитета немецкого бундестага по экономическим вопросам и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст считает, что Берлину следует быть готовым ответить Вашингтону определенными мерами в случае, если Штаты введут экстерриториальные санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Напомним, что проект закона об ограничительных мерах против российского "Северного потока — 2" ранее внесли на рассмотрение в сенат США.

В частности, этот документ предлагает вводить экономические санкции против страховщиков, которые страхуют суда, ведущие работу на прокладке газопровода.

Немецкий политик особо отметил, что этот жест со стороны США нельзя рассматривать как дружественный для Берлина.

"Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа", — подытожил депутат бундестага.

По мнению другого члена этого же комитета бундестага Тимона Греммельса, новые американские санкции не смогут помешать завершению строительства "Северного потока-2" в случае их введения.

"Запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в Штатах скорее показывает, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно. Германия со своей стороны намерена наблюдать и оценивать дальнейшее развитие ситуации с тем, чтобы поддержать завершение трубопровода", — отметил депутат от СДПГ.

В свою очередь депутат от партии СвДП Мартин Нойманн заявил, что федеральному правительству следует поддерживать бизнес, который участвует в строительстве "Северного потока — 2". Он призвал страны Евросоюза активнее подключиться к этому газовому проекту.