МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Турция в первом квартале текущего года сократила прием российского газа на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 3,757 миллиарда кубических метров, следует из отчета "Газпрома".

В первом квартале 2019 года "Газпром" поставил в Турцию 4,522 миллиарда кубометров газа.

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они снизились на 35%, до 15,5 миллиарда кубометров.