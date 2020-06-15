МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром" начал арбитражное разбирательство с итальянской Eni о положениях контракта на поставку газа, сообщается в отчете российской компании.

"Десятого января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа. 11 февраля 2020 года был получен ответ на уведомление от представителей Eni S.p.A. ", — говорится в материалах.

В настоящий момент стороны согласовывают кандидатуру председателя арбитражного трибунала, который будет рассматривать спор, также указывает "Газпром".

В отчете компании также отмечается, что "Газпром" прекратил арбитражное разбирательство с Uniper, затрагивавшее цену поставок газа.

Напомним, "Газпром экспорт" 30 января 2018 года инициировал арбитражное разбирательство против компаний Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH с требованием пересмотра цены по контрактам на поставку природного газа. Поясняется, что слушания должны были пройти в период с 13 по 24 января 2020 года, однако 10 января стороны проинформировали трибунал о своем намерении прекратить арбитражное разбирательство. 27 марта 2020 года трибунал вынес решение о прекращении арбитражного разбирательства.