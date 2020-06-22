ВАРШАВА, 22 июн — ПРАЙМ. Польша рассчитывает в будущем получать наибольшую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Ежи Квечиноский в эфире Польского радио.

В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России.

"Уже сегодня мы можем сказать, что в будущем большего всего поставляемого в Польшу газа мы будем получать с американского континента", — сказал Квечиньский.

Он напомнил, что до настоящего момента Польша подписала четыре долгосрочных контракта на поставки сжиженного газа из США.

Президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить США. Одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в энергетической сфере.