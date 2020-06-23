МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" выбрал компанию "Стройтранснефтегаз" (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газового трубопровода "Сила Сибири" в Китай.

Как пишет РБК со ссылкой на два источника, речь идет об участке трубопровода длиной около 800 километров.

Он соединит Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в республике Якутия.

Цена прокладки этого участка составит 160 млрд рублей.

Как сообщил один из собеседников издания, договор ан достройку участка трубопровода был подписан в конце мая текущего года.

Издание напоминает, что Ковыктинское газовое месторождение планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

Представители компаний "Газпром" и СТНГ отказались комментировать данную информацию.

Ранее "Стройтранснефтегаз" строил несколько участков "Силы Сибири":