СМИ назвали подрядчика, который достроит "Силу Сибири"
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" выбрал компанию "Стройтранснефтегаз" (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газового трубопровода "Сила Сибири" в Китай.
Как пишет РБК со ссылкой на два источника, речь идет об участке трубопровода длиной около 800 километров.
Он соединит Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в республике Якутия.
Цена прокладки этого участка составит 160 млрд рублей.
Как сообщил один из собеседников издания, договор ан достройку участка трубопровода был подписан в конце мая текущего года.
Издание напоминает, что Ковыктинское газовое месторождение планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.
Представители компаний "Газпром" и СТНГ отказались комментировать данную информацию.
Ранее "Стройтранснефтегаз" строил несколько участков "Силы Сибири":
- 208 километров газопровода от Чаяндинского месторождения до города Ленск
- участок в 93 километра от Ленска до станции "Салдыкельская"
- 255 километров между станциями "Салдыкельская" и "Олекминская".
https://1prime.ru/gas/20200623/831669014.html