БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что так как ответные меры Германии на возможные санкции со стороны США против строительства "Северного потока 2" ограничены, Берлин может заняться поддержкой собственных компаний, затронутых ограничениями Вашингтона.

О реальных контрсанкциях, отметил Рар, речи нет: решение о таких мерах может быть принято только Евросоюзом.

"Есть предположение, что (в Германии — ред.) будет задействован закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций. Он уже был задействован в ситуации с Ираном, когда правительство ФРГ, чтобы защитить свои компании, использовала этот закон. Формально говоря, он предусматривает наложение штрафов на компании, которые следуют экстерриториальным санкциям. Таким образом, компании получают защиту, ссылаясь на то, что обязаны ориентироваться на национальное законодательство Германии в данном вопросе", — пояснил эксперт.

По словам Рара, препятствие на пути реализации данного плана может возникнуть в связи с тем, что Польша недавно внесла в Еврокомиссию проект закона, согласно которому американские санкционные механизмы должны автоматически распространяться в ЕС. Это демонстрирует "абсолютный раскол европейцев в вопросе о сотрудничестве с США", добавил эксперт.

"Санкции против США, также как и против России или Ирана, могут быть сегодня реализованы только от имени всего ЕС. Германии крайне сложно принять санкции против США посредством национального законодательства. А в ЕС есть страны, например, такие как Польша, которые готовы стопроцентно занять позицию американцев", — заявил Рар.

"О содержании этого пакета мер будет ничего не известно до последнего, чтобы не будить спящую собаку. Открыто говорить об ответных мерах Берлин будет, если президент Дональд Трамп действительно запустит этот грубый санкционный механизм против немецких и европейских компаний. В настоящее время этот законопроект пока лежит в Белом доме, он не подписан", — добавил он.