БЕРЛИН, 29 июн — ПРАЙМ. В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против "Северного потока 2", отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет конгресс", — сказал Зайберт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер.

Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.