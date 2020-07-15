МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Глава комитета немецкого парламента по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст выступил с призывом к властям США отказаться от ужесточения санкций против российского трубопровода "Северный поток-2".

Он также предупредил, что санкционная политика со стороны Вашингтона подрывает трансатлантическое партнерство. Эрнст написал письмо на имя спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и главам ряда комитетов, а также авторам американского законопроекта, выдержки из документа опубликовало издание Süddeutsche Zeitung.

"Будучи избранным представителем американского народа, вы, несомненно, будете справедливо противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе", — пишет представитель бундестага.

Он напомнил, что экстерриториальное применение экономических мер подрывает имидж Соединенных Штатов и их экономики в Евросоюзе.

По словам главы комитета бундестага, необходимо отвергнуть утверждения о том, что использование "Северного потока-2" приведет Германию к зависимости от Москвы и назвал эти опасения необоснованными.

В то же время Эрнст напомнил, что Германия строит терминалы для приема сжиженного природного газа. Это делается, чтобы диверсифицировать поставки топлива. Также Берлин "активно и успешно" поддерживает идею заключения нового пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через территорию Украины.