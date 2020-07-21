МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год об усилении санкций против газопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении законодательного органа.

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Санкции в том числе направлены на компании, которые занимаются "деятельностью по прокладке труб", предоставлением страхования и услуг или помещений для модернизации трубоукладочных судов, связанных со строительством газопровода.

"Поправка 13, предложенная господином Гайего (представитель Аризоны – ред.)… для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством трубопровода Nord Stream II…Одобрено голосованием", — говорится в заявлении на сайте Палаты.

Конгрессмены приняли поправку единогласно.

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.