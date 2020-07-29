МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток 2", перестал принадлежать "Газпрому", следует из материалов компании.

В июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), а тот в свою очередь входил в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится.

При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом и существует под прежним названием, следует из данных ЕГРЮЛ.

"Газпром" приобрел судно "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота". На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран — логистической базе "Северного потока 2".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.