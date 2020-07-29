МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Агентство Fitch прогнозирует, что средняя цена газа на самом ликвидном европейском хабе TTF в 2020 году составит порядка 88,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2021 году — 132,4 доллара за тысячу кубов, говорится в докладе агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Мы предполагаем, что цены в 2021 году будут оставаться низкими по историческим меркам. Наш прогноз по хабу TTF составляет в среднем 2,5 доллара за тысячу кубических футов (88,3 доллара за тысячу кубометров — ред.) в 2020 году и 3,75 доллара (132,4 доллара за тысячу кубометров — ред.) — в 2021 году", — говорится в материале. В 2022 году средняя цена на газ в Европе ожидается на уровне в 177 долларов за тысячу кубометров, а в долгосрочной перспективе она составит 194 доллара, полагает Fitch.

В среду спотовая цена на газ на площадке TTF с поставкой "на день вперед" находится около отметки в 4,6 евро за мегаватт-час (примерно 56 долларов за тысячу кубометров).

Агентство ожидает некоторого восстановления баланса на европейском газовом рынке уже в ближайшие несколько месяцев из-за сокращения поставок СПГ из США и трубопроводного газа из России, а также на фоне сезонного роста потребления в четвертом квартале. Однако выпавшие объемы в конечном итоге вернутся на рынок, ограничив восстановление цен. Полное восстановление мирового газового рынка может быть достигнуто только за счет значительного улучшения спроса, особенно в Азии, считают аналитики.

Fitch в долгосрочной перспективе оптимистично оценивает потенциал как трубопроводного газа, так и СПГ. По мнению агентства, роль газа в глобальном энергобалансе будет возрастать в ближайшие 10–20 лет, что обусловлено постепенным отказом от угля и увеличением спроса на электроэнергию, не в последнюю очередь благодаря росту популярности электромобилей. Этот спрос будет расти не только в Азии, но и в Латинской Америке и Африке, а избыток предложения будет поглощен рынком в 2023-2025 годах.