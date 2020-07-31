МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Строительство газопровода "Северный поток 2" можно будет возобновить 3 августа по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция, сообщили журналистам в Датском энергетическом агентстве (DEA).

"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения", — заявили в регуляторе.

Ранее DEA объявило, что внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока 2" в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. Однако строительство "Северного потока 2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истекает срок обжалования обновленного разрешения Дании.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.