МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Штраф в адрес "Газпрома" на 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2" — последняя доступная польскому антимонопольному регулятору мера давления, она не окажет заметного влияния ни на компанию, ни на проект газопровода, рассказал РИА Новости замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в понедельник сообщил о штрафе "Газпрому" в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2". Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством страны за непредоставление информации. В ходе разбирательства UOKiK обратился к "Газпрому" за документами, относящимися к делу, однако компания отказалась предоставить данные.

"Штраф ожидаемый, он практически совпадает с тем, что назначили Engie. Скорее всего, такие же штрафы будут наложены на остальные четыре европейские компании, финансирующие проект. Остановить строительство это не сможет, потому что на самом деле у антимонопольного ведомства Польши нет таких юридических возможностей, штраф — это максимальное, что они могут сделать", — прокомментировал аналитик.

Белогорьев отмечает, что отказаться от выплаты "Газпрому", скорее всего, не удастся — для этого практически нет правовых возможностей. Однако выплаченная сумма не окажет заметного влияния на финансовые показатели корпорации.

"На фоне обвального падения цен на газ и снижения спроса это несущественная деталь в финансовых результатах компании, она пройдет незамеченной для инвесторов", — полагает эксперт.

В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредставление информации, касающейся дела. В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой представить новую информацию в рамках расследования в отношении "Северного потока 2", а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос.