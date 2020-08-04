МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В Польше нет жестких антироссийских настроений, но в то же время Варшаве не нравится российский газовый проект "Северный поток 2", как и другие проекты РФ. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает портал Biznes Alert. "Газпром" обжалует в суде решение польского регулятора о штрафе

Глава правительства Польши также подверг резкой критике позицию Германии по вопросу строительство "Северного потока 2". По его словам, что внутри правящей партии в парламенте Польши существуют разные взгляды на отношения страны с Германией, при этом Варшава "не приемлет "Северный поток — 2".

"Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, "Северный поток — 2", — заявил премьер-министр.

Как добавил Моравецкий, Польша придерживается позиции, что деньги из стран Европы для этого газопровода будут идти на российское оружие.

Еще один момент, отмеченный премьером, это то, что новый газопровод даст возможность Москве отрезать Украину от транзита газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".

"Поэтому "Северный поток" и "Северный поток — 2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию", — подытожил политик.