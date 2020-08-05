МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" не намерен возобновлять покупку у России природного газа до тех пор, пока Москва не предложит Киеву конкурентоспособные цены и условия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Как отмечает агентство, власти Украины провели реформу газового рынка, в результате чего отказались от государственного регулирования цен на "голубое топливо" для промышленных потребителей.

В свою очередь эти изменения создали для любого украинского или иностранного трейдера возможность покупать газ у России. Но только по выгодным условиям, ссылается агентство на сообщение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают", — заявил руководитель "Нафтогаза".

Напомним, что Киев приостановил покупку российского газа в конце 2015 года. До этого Украина была одним из крупнейших потребителей газа РФ.