БЕРЛИН, 6 авг — ПРАЙМ. Немецкие экологи имеют право обратиться в суд в связи с эксплуатацией "Северного потока 2", но шансов на успех нет, заявил журналистам глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в суд с иском против Горнодобывающего управления Штральзунда относительно разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2".

"Естественно, для DUH правовой путь открыт. В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех", — заявил Эрнст.