БЕРЛИН, 7 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании ФРГ Мануэла Шлезвиг возмутилась угрозами США в связи с работой над проектом газопровода "Северный поток 2".

"Эти угрозы (в адрес оператора порта немецкого города Засниц, расположенного в Мекленбурге-Передней Померании — ред.) абсолютно неприемлемы", — заявила Шлезвиг агентству dpa.

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США оператору порта Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".

Шлезвиг добавила, что Германия "может решать сама, где и каким путем получать энергоносители".

Ранее премьер-министр заявила берлинской газете Tsgesspiegel, что Мекленбург-Передняя Померания "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.