МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Член нижней палаты парламента России Владимир Гутенев в интервью телеканалу RT сообщил, что создание в Евросоюзе механизма, который бы противодействовал экстерриториальным санкциям третьих стран, которые в том числе направлены против газопровода "Северный поток — 2", назрело давно.

Как заявил член Госдумы, чиновники европейских стран боялись принять такое решение из-за опасений за собственную карьеру.

"Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа", — цитирует телеканал Гутенева.

Он отметил также, что такой шаг со стороны ЕС можно расценивать как консолидацию европейских политических и экономических интересов: это будет направлено на восстановление международного права. Это, отмечает политик, поможет реализации российских энергетических проектов, в частности — "Северного потока 2".