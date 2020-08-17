МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага Германии по вопросам энергетики Клаус Эрнст в интервью с телеканалом RT заявил, что в Берлине изучают возможность обращения в ООН из-за угроз со стороны США ввести санкции в отношении российского газопровода "Северный поток 2".

Эрнст считает недопустимым, когда одна страна, к примеру США, приказывает другому суверенному государству или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения.

По мнению немецкого политика, это "противоречит любым разумным отношениям".

Он также отреагировал на заявления Европейской комиссии, которая считает возможные санкции со стороны США нарушением международного права.

"Это нарушение — так угрожать суверенитету страны", — подчеркнул политик.

Со своей стороны Евросоюз считает, что такое давление со стороны Вашингтона противоречит международному праву.

Эрнст допустил, что Германия после обращения в ООН также подаст жалобы в соответствующие суды.