БЕРЛИН, 16 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии в августе предлагало США профинансировать строительство терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в стране в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток 2", сообщает немецкая газета Zeit.

По ее данным, немецкий министр Олаф Шольц сделал такое предложение американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устно, а затем, 7 августа, письменно. Как пишет издание, терминалы приема СПГ предлагалось строить в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, и Минфин предлагал выделить на это до миллиарда евро.

"Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — цитирует газета предложение из документа.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.