МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. По мнению главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, отношения Евросоюза и России из-за строительства "Северного потока 2" вряд ли будут улучшаться в будущем.

По ее мнению, подход к строительству Россией газопровода "Северный поток 2" в Европу нужно менять, пишет Les Echos.

"Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается", — рассказала она.

Это влечет за собой, что отношение у "Северному потоку 2", которое ранее основывалось на экономических принципах, сейчас требует изменений.

"Убеждена, что это тоже в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой", — пояснила глава Еврокомиссии.

Напомним, что ранее фон дер Ляйен работала в нескольких составах немецкого правительства при канцлере Ангеле Меркель. В начале сентября текущего года Меркель высказала точку зрения, что "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на угрозы со стороны США. Позднее, скандала вокруг ситуации с Алексеем Навальным, Меркель заявила, что судьба проекта должна решаться на общеевропейском уровне.