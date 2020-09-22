КАИР, 22 сен — ПРАЙМ. Франция попросила предоставить ей статус постоянного члена в Газовом форуме Восточного Средиземноморья (EMGF), заявил во вторник министр нефти Египта Тарек аль-Мулла.

Шесть стран: Египет, Греция, Израиль, Иордания, Италия и Кипр — подписали во вторник в режиме видеоконференции устав Газового форума Восточного Средиземноморья. В совместном заявлении министры отметили, что форум открыт для членства любого государства Восточного Средиземноморья. Кроме того, "любая страна региона или вне его может подать просьбу предоставить ей статус наблюдателя в организации, при условии, что она уважает принципы и цели форума и разделяет желание сотрудничать ради пользы всего региона".

"Мы заметили значительную заинтересованность со стороны многих стран и организаций, многие хотят стать наблюдателями форума. Франция, в частности, попросила постоянного членства в форуме, как вы знаете, французская компания Total и так ведет свою деятельность в Восточном Средиземноморье", — заявил министр в ходе вебинара.

МИД Турции заявлял в январе, что создаваемый газовый форум Восточного Средиземноморья является нереалистичным без турецкого участия.

Отмечается, что EMGF будет работать в качестве платформы, объединяющей производителей и потребителей газа, а также транзитные страны, с целью выработки единого видения и налаживания методичного диалога относительно политики добычи природного газа, что приведет к развитию устойчивого регионального рынка газа для получения максимальной пользы от ресурсов региона.

В начале 2019 года министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о намерении создать газовый форум со штаб-квартирой в Каире. Отмечалось, что основной целью создаваемой организации должно стать "формирование регионального рынка газа, отвечающего интересам государств-членов путем обеспечения предложения и спроса". Кроме того, организация займется вопросами наиболее рационального использования ресурсов, инфраструктуры, поддержания конкурентоспособных цен и улучшения условий торговли "голубым топливом". Участники форума займутся формированием общей региональной политики в области природного газа.