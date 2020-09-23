МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Международная группа клубов взаимного страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs) отказалась от заключения контрактов по проекту "Северный поток 2" из-за риска американских санкций, говорится в циркуляре организации.

"Напоминаем членам клубов, что страховое покрытие не должно предоставляться судам, участвующим в деятельности, которая является незаконной и/или подвергает клуб риску нарушения санкций. Ввиду прямой угрозы санкций против страховщиков из-за американских законов CAATSA и PEESA, клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока", — говорится в заявлении.

CAATSA — закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это ставит под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. PEESA — Акт о защите европейской энергетической безопасности.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.