МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта "Северный поток 2" и его решением оштрафовать компанию, обязательно воспользуется своим правом на обжалование, заявил российский концерн.

"Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на "Газпром" штрафа в размере около 6,467 миллиарда евро", — говорится в заявлении компании.

По сообщению "Газпрома", польский регулятор обвиняет его и европейских партнеров "Северного потока 2" в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта. "Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", — подчеркивает концерн.

"Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", — заключает компания.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также заявил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОССИИ

Величина штрафа антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу "Северного потока 2" говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту, заявил "Газпром".

"Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток 2", — прокомментировали решение Польши в "Газпроме".

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов. Он также сообщил, что партнеры по проекту обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.