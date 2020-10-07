МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам о сомнении Кремля в том, что российский "Газпром", оштрафованный Польшей на 7,6 миллиарда долларов, предпримет юридические контрдействия с целью защитить свои интересы.

"Нужно адресовать вопрос Газпрому. Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано", — отметил Песков и добавил, что решение Польши по делу "Северного потока 2" вряд ли скажется на отношениях Варшавы и Москвы.

Отношения Польши и России, отметил пресс-секретарь главы государства, и так нельзя назвать процветающими.

"Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению", — отметил Песков.

Напомним, что сегодня польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил о штрафе "Газпрому" на сумму в 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2". европейские партнеры газового монополиста по этому проекту оштрафованы на 61 миллион долларов. Он сообщил, что партнеры по проекту обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

"Газпром" принципиально не согласен с позицией UOKiK в отношении проекта "Северный поток 2" и его решением оштрафовать компанию. Компания будет обжаловать это решение.