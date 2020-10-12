МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США готовятся наводнить страны Европу своим сырьем на фоне восстановления цен на топливо, пишет газета "Коммерсант".

По мнению аналитиков S&P, восстановление спроса и рост цен на СПГ в странах Азии позволит вывести производство американского СПГ на полную мощность к концу четвертого квартала текущего 2020 года.

Цена газа на крупнейшем газовом хабе Европы — TTF — сегодня составила $186,3 за тысячу кубометров. Фьючерс на ноябрь превысил отметку в $187.

Отмечается, что это максимальные цены на газ с начала декабря прошлого 2019 года. Сегодняшние цены намного выше минимумов мая 2020 года, когда за тысячу кубометров давали только $34 доллара.

На немецком хабе NCG и в австрийском Баумгартене (CEGH), где до потребителей преимущественно доходит российский газ, цены на топливо остаются на несколько долларов ниже. Причина кроется в том, что сырье подешевело с начала четвертого квартала.

Также на котировки в Западной Европе оказывают давление поставки СПГ. В течение лета они сильно сократились и теперь значительно уступают ценам прошлого года.

В то же время, нынешние цены на газ позволяют американским компаниям-производителям покрыть расходы и на процесс сжижения, и на перевозку СПГ в страны Европы.