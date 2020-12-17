МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" растут более чем на 4% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует из данных торгов Московской биржи. Доходы "Газпрома" от экспорта за январь-октябрь упали на 44,4%

Рост акций "Газпрома", имеющего значительный вес в учете индекса Мосбиржи, способствовал установлению индексом исторического максимума на уровне 3316,88 пункта.

К 15.50 мск акции "Газпрома" росли на 4,15% — до 214,75 рубля и уже поднимались на 4,17%, до 214,8 рубля – максимума с 27 февраля.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", он думает, что проект будет завершен. Он также указал, что "Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам. Путин надеется, что США не будут давить на ЕС из-за "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".