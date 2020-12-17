МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Газопровод "Балканский поток", который является частью системы "Турецкого потока" на территории Болгарии, почти готов, пишет "Российская газета" со ссылкой на компанию "Булгартрансгаз".

" Строительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области

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Отмечается, что компания намерена пустить газ по новой трубе до наступления нового года, сообщили изданию в пресс-службе "Булгартрансгаза" в ответ на журналистский запрос.

Отмечается, что уже начиная с января 2021 года "Булгартрансгаз" сможет прокачивать порядка 15 миллионов кубометров газа в день. Это, пояснили в компании, позволит спасти "Турецкий поток" от американских санкций. Напомним, что США угрожают задействованным в этом проекте компаниям введением ограничительных мер.

В частности, Вашингтон заявил об ужесточении санкций в отношении компаний, связанных с "Турецким потоком", в декабре: эксперты не исключали, что это может резко затормозить реализацию проекта.