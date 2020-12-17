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https://1prime.ru/gas/20201217/832614388.html
Болгария хочет спасти "Турецкий поток" от санкций
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Газопровод "Балканский поток", который является частью системы "Турецкого потока" на территории Болгарии, почти готов, пишет "Российская газета" со ссылкой на компанию... ПРАЙМ, 17.12.2020
санкции, болгария, турецкий поток, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Газопровод "Балканский поток", который является частью системы "Турецкого потока" на территории Болгарии, почти готов, пишет "Российская газета" со ссылкой на компанию "Булгартрансгаз".
Отмечается, что компания намерена пустить газ по новой трубе до наступления нового года, сообщили изданию в пресс-службе "Булгартрансгаза" в ответ на журналистский запрос.
Отмечается, что уже начиная с января 2021 года "Булгартрансгаз" сможет прокачивать порядка 15 миллионов кубометров газа в день. Это, пояснили в компании, позволит спасти "Турецкий поток" от американских санкций. Напомним, что США угрожают задействованным в этом проекте компаниям введением ограничительных мер.
В частности, Вашингтон заявил об ужесточении санкций в отношении компаний, связанных с "Турецким потоком", в декабре: эксперты не исключали, что это может резко затормозить реализацию проекта.