МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты — две страны, которые больше всего проиграют от строительства российского газопровода "Северный поток 2", заявил в беседе с "НСН" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Строящее "Северный поток 2" судно сменило владельца из-за санкций

"Больше всего от ввода "Северного потока 2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ", — отметил он.

По словам Юшкова, сейчас Украина является для российского экспорта безальтернативным транзитером. После появления газопровода Киев начнет терять контракты на прокачку газа по своей территории.

По мнению аналитика, маршрут экспорта по старой схеме станет никому не выгоден: у Украины изношенное оборудование, которое требует большого количества энергии, а тарифы самые — высокие среди европейских стран.

Юшков подчеркнул, что "Северный поток 2" выгоден всем в Европе. Но при этом некоторые страны, в частности Польша, выступают против трубопровода в угоду США.

По его словам, цель Вашингтона — запереть Россию на украинском маршруте транзита газа. Потом его можно будет перекрыть. Тогда в Европе возникнет дефицит газа: Вашингтон сможет наращивать новые поставки сланцевого газа из США по завышенным для потребителя ценам.

Юшков особо отметил, после достройки "Северного потока 2" Штаты смогут повлиять на Европу только одним способом: полностью запретить покупать газ у России. Но этого, считает аналитик, не произойдет.