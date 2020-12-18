2020-12-18T15:07:22+03:00
2020-12-18T15:07:22+03:00
2020-12-18T15:07:22+03:00
2020
https://1prime.ru/gas/20201218/832624268.html
"Газпром" назвал 88% своих инвестиций в газификацию нерентабельными
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Почти 90% инвестиций "Газпрома" в газификацию РФ в 2021-2025 годы являются социально ориентированными и экономически неэффективными, говорится в презентации генерального директора... ПРАЙМ, 18.12.2020
инвестиции, газификация, газпром, газ, новости, бизнес, энергетика
https://1prime.ru/images/83262/42/832624244.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83262/42/832624244.jpg
https://1prime.ru/images/83262/42/832624243.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83262/42/832624243.jpg
https://1prime.ru/images/83262/42/832624231.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83262/42/832624231.jpg
https://1prime.ru/gas/20201217/832613238.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Почти 90% инвестиций "Газпрома" в газификацию РФ в 2021-2025 годы являются социально ориентированными и экономически неэффективными, говорится в презентации генерального директора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова.
Ранее в декабре он говорил, что в 2021-2025 годах компания планирует потратить на газификацию 526 миллиардов рублей, всего же с учетом средств субъектов РФ ожидается финансирование в 876 миллиардов рублей.
"88% инвестиций Группы "Газпром" в рамках программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021-2025 годов являются социально ориентированными и экономически неэффективными", — говорится в презентации, с которой Густов выступал в рамках форума "Газ России".