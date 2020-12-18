МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Почти 90% инвестиций "Газпрома" в газификацию РФ в 2021-2025 годы являются социально ориентированными и экономически неэффективными, говорится в презентации генерального директора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова. Акции "Газпрома" обновили максимумы с февраля после заявлений Путина

Ранее в декабре он говорил, что в 2021-2025 годах компания планирует потратить на газификацию 526 миллиардов рублей, всего же с учетом средств субъектов РФ ожидается финансирование в 876 миллиардов рублей.

"88% инвестиций Группы "Газпром" в рамках программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021-2025 годов являются социально ориентированными и экономически неэффективными", — говорится в презентации, с которой Густов выступал в рамках форума "Газ России".