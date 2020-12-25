МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Цены на газ на самой ликвидной европейской площадке, голландском хабе TTF, третий день находятся у отметки в 220 долларов за тысячу кубов — на максимальном уровне с февраля 2019 года, следует из данных торгов. Рынок нефти в 2021 году ждет штиль после COVID-бури

Еще в конце ноября форвардные контракты с поставкой "на день вперед" и "на выходные" торговались в районе 160-170 долларов за тысячу кубометров. В среду цены достигли уровня в 219 долларов за тысячу кубов и уже третий день находятся в районе этой отметки.

"Текущий уровень цен на торговых площадках в северо-западной Европе – это самое высокое значение с февраля 2019 года. Главной причиной такой ситуации является взаимосвязанность глобальных рынков СПГ – сжиженный газ идет на те рынки, которые предлагают самые высокие цены", — прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Цены на СПГ на азиатском спотовом рынке выросли за последний месяц еще сильнее, чем в Европе, и уже тестируют пики в районе 380 долларов за тысячу кубометров, что является максимальным уровнем с осени 2018 года, отметил эксперт. Причиной ралли на рынках АТР послужило быстрое восстановление экономики Китая и возросший спрос на газ. Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%

В Европу же сейчас приходит меньше сжиженного газа — за 23 дня декабря в европейские ГТС было поставлено на 43% меньше регазифицированного СПГ, чем за аналогичный период декабря прошлого года и на 9% меньше, чем за аналогичный период ноября этого года. Кроме недостатка предложения на газ в Европе влияют растущие цены на выбросы СО2, превысившие 30 евро за тонну, что делает газовые электростанции более конкурентоспособными, пояснил Капитонов.

Цены на газ в Европе начали 2020 год в диапазоне 120-140 долларов за тысячу кубов. На фоне падения спроса из-за пандемии котировки упали практически втрое и в мае опускались ниже 40 долларов за тысячу кубов, однако уже осенью вернулись на докризисные уровни.