МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировой газовый рынок постепенно восстанавливается после рекордного падения цен уходящего года на фоне распространения коронавируса COVID-19. Опрошенные РИА Новости эксперты Цены на газ в Европе держатся у максимума с февраля 2019 года

Коронавирусный 2020 год стал серьезным испытанием для всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Наибольший шок, безусловно, пережил нефтяной рынок – сказалось резкое падения потребления топлива из-за повсеместных локдаунов.

Газовый рынок пострадал в меньшей степени: сокращение спроса со стороны коммерческого сектора и промышленности было несколько компенсировано ростом бытового потребления. В итоге, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), падение спроса на нефть по итогам года составит около 8%, а на газ – лишь 3%. Тем не менее, для мирового газового рынка это стало рекордным снижением за всю историю, что не могло не сказаться на работе в том числе российских компаний.

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ И УВЕРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Цены на газ начали снижение еще задолго до коронавирусной пандемии, в частности, на фоне избытка свободных мощностей для производства сжиженного газа (СПГ) в США и накопления рекордных запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). Так, за прошлый год спотовые котировки в Европе упали вдвое – с 240 до 120 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Коронавирусное" же падение спроса на энергоносители стало катализатором дальнейшего падения цен, и уже в мае на самой ликвидной европейской площадке, голландском хабе TTF, газ торговался ниже 60 долларов, а в отдельные дни достигал уровня в 34 доллара. Но уже с августа цены возобновили рост, а сейчас находятся даже выше уровня годовой давности, у отметки в 200 долларов за тысячу кубометров. Назван объем добычи газа "Газпромом" в 2020 году

Во второй половине года выросли и экспортные цены "Газпрома" после заметного падения в первом полугодии. Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в июне-июле средняя цена поставок компании в Европу опустилась ниже 90 долларов за тысячу кубометров, при том что уровень рентабельности экспорта "Газпрома" в Европу был оценен аналитиками в 90-100 долларов. Однако уже в сентябре стоимость газпромовского газа снова превысила 100 долларов, а в октябре достигла 145 долларов за тысячу кубометров.

Как пояснил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов, рыночные позиции "Газпрома" в Европе во втором полугодии улучшились, в том числе, благодаря быстрому восстановлению экономики Китая после коронавирусных ограничений.

"В Китае на фоне замещения угля газом быстрыми темпами растут объемы потребления как СПГ, так и трубопроводного газа, о чем свидетельствуют и увеличенные отборы газа по "Силе Сибири"… Китай начал оттягивать объемы с глобального рынка СПГ, и практически весь сжиженный газ идёт сегодня на рынок КНР. Соответственно, меньше СПГ приходит в Европу, что положительно сказывается на конкурентном положении "Газпрома", — сказал эксперт. В Сербии сказали, есть ли альтернатива газу из России в Европе

"Кроме того, начиная с осени цены "Газпрома" по контрактам с нефтяной индексацией стали выгоднее для европейских потребителей, чем в первой половине года", — добавил он.

Пандемия сказалась и на поставщиках СПГ, прежде всего американских. Низкие цены на газ часто не покрывали даже операционных затрат на поставку и сделали американский сжиженный газ неконкурентоспособным.

Но для российского СПГ уходящий год сложился куда лучше, отмечает член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), президент фонда "Институт энергетики и финансов" Марсель Салихов в исследовании, подготовленном ИРТТЭК для РИА Новости. По его словам, гибкость контрактных условий и цен позволила российскому СПГ-гиганту "Новатэку" сохранить объемы отгрузок практически на уровне прошлого года.

ЦЕНОВЫЕ ОЖИДАНИЯ

По прогнозам МЭА, спрос на газ в будущем году существенно восстановится и практически достигнет докризисных уровней. Благодаря этому цены на "голубое топливо" вырастут на всех крупных региональных рынках, хоть и сохранят некоторую волатильность из-за неопределенности, связанной с коронавирусом, полагают эксперты.

Как отмечает в исследовании ИРТТЭК исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа"), доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова, цены на газ в наступающем году будут формироваться исходя из изменений сезонного потребления, заполненности хранилищ, сбалансированности поставок СПГ и трубопроводного газа, запуска новых газопроводов, включая "Северный поток 2", и, безусловно, масштаба карантинных мер. Саудовская Аравия обнаружила четыре новых месторождения нефти и газа

По оценкам директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, средняя спотовая цена на TTF в 2021 году будет находиться в диапазоне 160-195 долларов за тысячу кубометров, что в 1,4-1,8 раза выше уровня 2020 года, а на американском хабе Henry hub котировки будут немного превышать 100 долларов за тысячу кубометров – это в 1,3 раза выше среднего уровня текущего года.

Котировки СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), по её мнению, вырастут до 195-230 долларов за тысячу кубометров, или почти в 1,4-1,6 раза относительно 2020 года, в то время как цены долгосрочных контрактов, напротив, несколько снизятся — с 290 до 280 долларов за тысячу кубометров.

США СНОВА В ДЕЛЕ

Прогнозируемое восстановление спроса на газ может привести к возвращению американских поставок СПГ к рентабельности. "По результатам 2020 года экспорт американского СПГ составит порядка 48 миллионов тонн, при этом средняя загрузка заводов достигнет 83%, тогда как в 2019 году она была 103%. Это означает, что как только уровень цен на внешних рынках сделает американский СПГ конкурентоспособным, а как раз это может произойти уже в следующем году, объемы поставок возрастут", — полагает Белова.

Более того, из всех запланированных к вводу в 2021 году немногочисленных мощностей СПГ, которые составят порядка 8-12 миллионов тонн, 30-40% придется на США, добавила аналитик. В лидерах роста – "Газпром"

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович, чье мнение приводится в исследовании ИРТТЭК, отмечает, что США продолжат пользоваться своими возможностями эмитента мировой резервной валюты, выдавая своими СПГ-компаниям дешевые кредиты, кроме того, Штаты используют свое политическое влияние, чтобы лоббировать интересы своих производителей сжиженного газа.

"Таким образом, экспансия американского газа по-прежнему вероятна. Американский газ может конкурировать, но при этом не факт, что он выиграет. Я полагаю, экономическая логика все же возьмет свое, и американский газ вряд ли сильно отыграет долю "Газпрома" в Европе", — считает эксперт.

"ГАЗПРОМ" И "НОВАТЭК" ГОТОВЫ К ПРОРЫВУ

Аналитики единогласны в том, что наступающий год обещает быть успешным для российских газовых компаний. При этом и для "Газпрома", и для "Новатэка" важным фактором станет стабильный спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Газпром" прогнозирует увеличение выручки в полтора раза в 2021 году

По мнению Беловой, с учетом небольшого прироста новых производственных мощностей и отсутствия новой волны пандемии коронавируса в Азии именно этот регион перетянет на себя все дополнительные объемы сжиженного газа, что поможет "Газпрому" наращивать объемы поставок на европейский рынок. "Можно ожидать увеличения объемов поставки газа "Газпрома" в Европу до 178-183 миллиардов кубометров", — считает аналитик.

К слову, по итогам текущего года компания ожидает экспорта в дальнее зарубежье в объеме 179 миллиардов кубометров, что будет означать снижение примерно на 10% к уровню 2019 года. А в бюджет на 2021 год "Газпром" заложил рост экспорта газа в Европу до 183 миллиардов кубометров.

Эксперты оптимистично настроены и в отношении "Новатэка". "В 2021 году "Новатэк" планирует запустить четвертую технологическую линию "Ямала СПГ", что позволит ему нарастить объемы экспорта ориентировочно на 0,3-0,6 миллиона тонн – точнее можно будет сказать только после того, как будет определена дата начала отгрузки СПГ, которая, как известно, уже несколько раз переносилась. При этом большая част СПГ "Новатэка" будет ориентирована на рынки АТР", — отметила Белова.

В целом, при благоприятной конъюнктуре следующий год может стать прорывным как для "Газпрома", так и "Новатэка", резюмировала Сафонова. "В 2021 году "Новатэк" может продолжить наращивать экспорт СПГ, а "Газпром" — при поддержке ряда стран Евросоюза — запустить ключевой стратегический проект "Северный поток 2" и поддерживать приемлемый для потребителей уровень поставок по новым газопроводам "Сила Сибири" и "Турецкийпоток", — заключила эксперт.