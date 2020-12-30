МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" закрепила в своей дивидендной политике целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в положении о дивполитике компании. Глава "Газпром нефти" дал прогноз по восстановлению спроса на нефть

"Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли с учетом корректировок, предусмотренных пункта 2.3. положения", — указано в документе. Уточняется, что размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли по МСФО.

Новое положение о дивполитике было утверждено советом директоров "Газпром нефти" 29 декабря. Предыдущее действовало с июня 2014 года.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в декабре сообщил, что компания намерена придерживаться выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. Также он говорил, что компания не планирует менять подход к определению размера дивидендов — например, не от чистой прибыли, а от денежного потока. "Газпром нефть" готовит новую программу геологоразведки

Основной акционер "Газпром нефти" — "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.

В середине февраля "Газпром" сообщил, что холдинг планирует выплату дивидендов в своих "дочках" на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года. Позднее заместитель гендиректора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексей Янкевич подтвердил, что компания выходит на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО с этого года.