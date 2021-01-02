МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году поставил в дальнее зарубежье 179,3 миллиарда кубометров газа, этот результат в пятерке лучших за всю историю компании, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. "Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" в 2020 году экспортировал 179,3 миллиарда кубометров газа. Этот результат – в пятерке лучших за всю историю компании", — сказал Миллер.

Глава "Газпрома" отметил, что в 2020 году девять европейских стран нарастили закупку газа у компании в сравнении с 2019 годом. В их числе – Турция, Греция, Бельгия и Дания. А поставки "Газпрома" в Нидерланды и Словакию достигли исторически рекордных значений.

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье 199,2 миллиарда кубометров газа.

СИЛА СИБИРИ

Экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, рассказал Миллер. "Газпром" и "Роскосмос" расширяют сотрудничество

"Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров", — заявил глава "Газпрома".

В четвертом квартале суточные поставки шли в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", отметил он.

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до 10 миллиардов, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год. СМИ заговорили о смене главы "Газпрома"

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

На российский внутренний рынок "Газпром" поставил 225,7 миллиарда кубометров газа в 2020 году, сообщил Алексей Миллер.

"На внутренний рынок "Газпром", по оперативным данным, поставил из газотранспортной системы 225,7 миллиарда кубометров газа", — заявил Миллер.

"В том числе в декабре – 33,2 миллиарда кубометров – максимальный объем для этого месяца, начиная с 2013 года", — добавил глава "Газпрома".