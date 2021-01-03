2021-01-03T08:11:00+03:00
2021-01-03T08:17:38+03:00
2021-01-03T08:11:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210103/832737155.html
Норвежская компания отказывается сертифицировать "Северный поток 2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать российский газовый трубопровод "Северный поток 2". Как пишет РБК, причина отказа в сертификации после... ПРАЙМ, 03.01.2021
северный поток 2, европа, газ, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83234/54/832345477.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83234/54/832345477.jpg
https://1prime.ru/images/83234/54/832345476.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83234/54/832345476.jpg
https://1prime.ru/images/83234/54/832345464.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83234/54/832345464.jpg
https://1prime.ru/gas/20210103/832736896.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать российский газовый трубопровод "Северный поток 2".
Как пишет РБК, причина отказа в сертификации после завершения строительства газопровода — американские санкции в отношении российского проекта.
Таким образом, компания DNV GL не сможет выдать "Северному потоку 2" сертификат соответствия. Этот документ необходим для работы газопровода.
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", — отмечается в сообщении компании.
В DNV GL подчеркнули, что реализуют план, направленный ан сворачивание поддержки "Северного потока 2".