МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать российский газовый трубопровод "Северный поток 2". Эксперт оценил отказ от сертификации "Северного потока 2"

Как пишет РБК, причина отказа в сертификации после завершения строительства газопровода — американские санкции в отношении российского проекта.

Таким образом, компания DNV GL не сможет выдать "Северному потоку 2" сертификат соответствия. Этот документ необходим для работы газопровода.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", — отмечается в сообщении компании.

В DNV GL подчеркнули, что реализуют план, направленный ан сворачивание поддержки "Северного потока 2".