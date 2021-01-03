МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал возможный отказ от российского газового проекта "Северный поток 2" "самоубийством" и "абсурдом" в условиях поэтапного закрытия на территории Германии атомных электростанций. Об этом сообщает телеканал "360". Норвежская компания отказывается сертифицировать "Северный поток 2"

"Отказ от "Северного потока — 2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток — 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?" — отметил немецкий парламентарий.

По его прогнозам, отказ от российского газового проекта принесет серьезную проблему для Германии, в частности, как и отказ от атомной энергетики.

Гердт считает, что решение о закрытии АЭС на территории ФРГ приняли "на фоне зеленой истерии".

Ранее Гердт высказывал уверенность в том, что "Северный поток 2" достроят вне зависимости от реакции старых или новых властей США на этот проект.

"Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет — это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер. "Северный поток — 2" будет достроен вне зависимости от того, как ведёт себя новая или старая администрация", — заявлял представитель бундестага.