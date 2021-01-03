МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. С Нового года — 1 января — Хорватия начала использовать терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют Соединенные Штаты Америки. Об этом заявляет на своем сайте компания LNG Hrvatska.

Терминал находится на острове Крк.

Запуск нового терминала в европейской стране наносит определенный удар по газовому господству России как поставщика для европейского рынка.

Первая партия СПГ прибыла с американского предприятия в Cove Point танкером Tristar Ruby.

Перегрузка сырья началась прямо 1 января через судно-регазификатор LNG Croatia. Эта процедура займет три дня и завершится 3 января.