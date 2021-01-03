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2021
https://1prime.ru/gas/20210103/832740369.html
Хорватия ударила по газовому господству России на европейском рынке
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https://россиясегодня.рф
С Нового года — 1 января — Хорватия начала использовать терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют Соединенные Штаты Америки. Об этом заявляет на... ПРАЙМ, 03.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. С Нового года — 1 января — Хорватия начала использовать терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют Соединенные Штаты Америки. Об этом заявляет на своем сайте компания LNG Hrvatska.
Терминал находится на острове Крк.
Запуск нового терминала в европейской стране наносит определенный удар по газовому господству России как поставщика для европейского рынка.
Первая партия СПГ прибыла с американского предприятия в Cove Point танкером Tristar Ruby.
Перегрузка сырья началась прямо 1 января через судно-регазификатор LNG Croatia. Эта процедура займет три дня и завершится 3 января.