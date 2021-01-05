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2021
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Цены на газ в Европе выросли до двухлетнего максимума
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Цены на газ на самом ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) находятся на максимумах с января 2019 года, во вторник достигли 254 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из... ПРАЙМ, 05.01.2021
европа, газ, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Цены на газ на самом ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) находятся на максимумах с января 2019 года, во вторник достигли 254 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Еще в ноябре форвардные контракты с поставкой "на день вперед" и "на выходные" торговались в районе 170 долларов за 1 тысячу кубометров, однако в декабре цены пробили психологическую отметку в 200 долларов за 1 тысячу кубов и наращивают рост в январе.
При этом продолжается активный отбор газа из европейских газовых хранилищ. По последним данным, в воскресенье заполненность ПХГ составила 72,5% — минимум с мая.
Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое, в мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни благодаря постепенному восстановлению спроса.