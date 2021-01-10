МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит $128,5 за тысячу кубометров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Цены на газ в Европе выросли до двухлетнего максимума

"128,5 (долларов). Но я округляю, 130", — сказал Лукашенко в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

При этом Лукашенко считает, что цена могла бы быть "более справедливой", однако не намерен инициировать диалог на эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", — сказал Лукашенко.

В конце декабря 2020 года глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. При этом цена поставок газа в сообщении российской компании указана не была. Позже минэнерго Белоруссии уточнило, что она сохранится практически на уровне 2020 года, не уточняя при этом конкретного значения.

Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла $127 за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.