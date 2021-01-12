МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" открыла газоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 75 миллиардов кубических метров газа и 1,4 миллиона тонн газового конденсата, говорится в релизе "Роснефти". Цены на газ в Европе продолжают активно расти

"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 миллиардов кубометров газа и 1,4 миллиона тонн газового конденсата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое месторождение названо именем Ивана Николаевича Кульбертинова – одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" — зарегистрированное в Якутии совместное предприятие "Роснефти", британской ВР и консорциума индийских компаний. Оно ведет деятельность на 10 лицензионных участках, в том числе занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.