МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Госдеп США в январе уведомил о риске санкций европейские компании, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством трубопровода "Северный поток 2", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В Британии назвали "Северный поток 2" опасным и попросили санкций

"Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно", — приводит агентство слова американского чиновника.

Отмечается, что госдеп в четверг или пятницу намерен опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.