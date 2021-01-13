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Госдеп призвал остановить "Северный поток 2", пока не поздно
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Госдеп США в январе уведомил о риске санкций европейские компании, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством трубопровода "Северный поток 2",... ПРАЙМ, 13.01.2021
газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Госдеп США в январе уведомил о риске санкций европейские компании, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством трубопровода "Северный поток 2", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно", — приводит агентство слова американского чиновника.
Отмечается, что госдеп в четверг или пятницу намерен опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.