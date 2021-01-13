МИД выразил уверенность в успешной реализации "Северного потока 2"
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток 2", заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Сроки завершения строительства зависят от многих факторов, добавил дипломат.
"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий… В успешной реализации "Северного потока 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома", — подчеркнул дипломат.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной, напомнил Тяпкин.
"Из этого мы и исходим. Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", — добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински недавно назвал газопровод "чрезвычайно опасным" и призвал правительство ввести санкции против его строительства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
https://1prime.ru/gas/20210113/832795882.html