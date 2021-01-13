МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток 2", заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Сроки завершения строительства зависят от многих факторов, добавил дипломат. Госдеп призвал остановить "Северный поток 2", пока не поздно

"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий… В успешной реализации "Северного потока 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома", — подчеркнул дипломат.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной, напомнил Тяпкин.

"Из этого мы и исходим. Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински недавно назвал газопровод "чрезвычайно опасным" и призвал правительство ввести санкции против его строительства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.